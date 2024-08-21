Київська юристка Ганна Гуцалюк контролює частину активів Миколи Лагуна, – ЗМІ

Адвокатка з Києва Ганна Гуцалюк, яка є засновницею юридичної фірми "Бірайт Адвокасі", може бути номінальним тримачем активів ексвласника "Дельта Банку" Миколи Лагуна, який переховується від українського правосуддя в Австрії.

Про це йдеться у матеріалі видання KP.UА. За даними видання, Гуцалюк відіграє одну із провідних ролей у переховуванні активів у справі про банкрутство Миколи Лагуна, яке він ініціював минулого літа, аби позбутися десятків мільярдів гривень боргів перед державними банками, Нацбанком і Фондом гарантування вкладів.

До теми Микола Лагун продовжує володіти офшорами і хоче списати кілька мільярдів боргів, – ЗМІ

"Ще коли Ганні було 29, вона вже входила до правління страхової компанії "Дельта-Життя", що належала Миколі Лагуну. Це було уже завершення першої хвилі фінансової кризи 2008 року, тож, цілком імовірно, юристка перебувала разом з Лагуном і під час зльоту його ключової фінансової установи – "Дельта Банку" – ще до цього часу, у 2006 – 2007 роках. У страховій компанії Гуцалюк працювала до 2012 року. Згодом вона також представляла інтереси офшорного бізнесу родини Лагуна", – йдеться в матеріалі.

Прикладом такого зв'язку видання називає австрійську компанію OMS Immobilien GmbH, де до 2021 року Гуцалюк співволоділа часткою разом з PE Investments Limited (Кіпр), компанією родини Лагуна. Це бізнес, що займається здачею в оренду нерухомості, його активи становлять понад 3 мільйонів євро.

Компанія OMS Immobilien є зареєстрованим власником ділянки землі площею 1252 м2 за адресою Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630 з 17 квітня 2007 року. Компанія купила землю в OMS Overseas Metal Service за 606800 євро. На ділянці розташовані дві великі будівлі, які, зважаючи на все, є житловими. За оцінкою експертів, вартість землі швидше за все значно зросла з моменту придбання OMS Immobilien,

– сказано в статті.

До Лагуна OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, яким володіли Ірина та Андрій Луньови (ймовірно, росіяни, які проживають в Іспанії). На сайті російського ТОВ "Русполимет" вказано, що Луньов є його афілійованою особою, зокрема, засновував німецьку трейдингову "дочку" компанії.

PE Investments Limited зараз є власником ТОВ "Агро Грін Менеджмент" (45151539), яку Гуцалюк заснувала минулого року разом із Денисом Тарасюком, колишнім начальником юридичного департаменту "Дельта Банку". Йому раніше належав також перевалочний термінал в Чорноморську "Олір Ресорсиз".



У такому ж тандемі вони з Гуцалюк заснували ТОВ "Бірайт Адвокасі" – адвокатську компанію, чиї юристи представляють Лагуна та його фірми у судових спорах в Україні. На Гуцалюк записано і низку інших аграрних компаній – ТОВ "Олл Грін" (44910517) та ТОВ "Агрієн" (45077686) – обидві через кіпрську Ecovel Limited. Також ця кіпрська компанія заснувала в Україні ТОВ "Рідс" (42879774). Інший аграрний досвід Гуцалюк має з ТОВ "Феррара-Агро" і "Феррара Груп" – це компанії батька її дитини Олександра Романовського.

Ці аграрні активи – це по факту бізнес Лагуна, який переоформлений на Гуцалюк,

– йдеться в статті.

Також видання із посиланням на джерела в поліції та бази автомобілів стверджує, що зв'язок Лагуна і Гуцалюк можна прослідкувати через одні й ті самі автомобілі, якими вони володіли. Це щонайменше три чорні Range Rover 2014 та 2010 років, які переходили від ексбанкіра до його юристки. Також на Гуцалюк зараз зареєстрований Volkswagen Multivan на "сімейних" номерах Лагуна 0050.

"Попри те, що навіть поглиблений пошук не дає великого обсягу результатів щодо активів, записаних на Гуцалюк особисто, проте низка активів записані також на її родичів чи довірених осіб. Тож правоохоронним органам, а також розслідувальним підрозділам Фонду гарантування вкладів та Національного банку, що розшукують активи Лагуна і "Дельта Банку", очевидно варто звернути особливу увагу на роботу і статки цієї пані", – резюмують автори.