Київські чиновники вирішили всіх пошити в дурні з VIP-сіллю

Одне з київських райуправлінь освіти для посипання тратуарів витратили 13 гривень за кілограм технічної солі. Вони купили її на 200 тисяч гривень.

Це при тому, що харчова сіль у супермаркеті, здається, коштує 6 гривень за кілограм. Технічна ж сіль ще вдвічі дешевша – максимум 3 гривні за кілограм.

До теми Управління освіти Києва збиралося закупити сіль з іонами срібла, щоб посипати дороги

Аферу із сіллю викрили завдяки ProZorro

Управління освіти хотіло 1,5 тисячі кілограмів солі саме з іонами срібла. Саме цим, мовляв, і пояснювали, чому жадають купити сіль за вчетверо вищою ціною, аніж вона може коштувати.

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Закупівля мала всі ознаки оборудки. Умову про іони срібла явно прописували для того, щоб купити ту сіль у цілком конкретного продавця. Він ту маячню про "іони" матиме зухвалість вписати в документацію до проданого товару.

До чого я розказав цю історію, окрім того, щоб ми з вами могли пообурюватися нахабством українських чиновників, здатних робити гроші з повітря? Я розказав цю історію ще з 2 інших причин.

Причина перша – хочу звернути вашу уваги, що викриття оборудки стало можливим лише завдяки тому, що такі всі закупи тепер вже відбуваються через систему електронних закупівель. Мовиться про ProZorro, де кожен охочий може усе бачити:

умови придбання;

суми контрактів;

сам товар.

У такий спосіб відбуваються дійсно конкурентноспроможні державні закупівлі. Зокрема, за кращими цінами, що дозволяє державі справді економити.

Також ця прозорість процесів закупівлі дозволяє активістам та суспільству контролювати всі закупівлі. Підіймати галас, коли чиновники вже вкрай знахабніли й намагаються провернути вже відверто люті оборудки.

Українська освіта достатньо профінансована

Розказав цю історію, бо хочу звернути вашу увагу на те, що освітяни та школи України направду чудово профінансовані. У них достатньо грошей із кишені українців – бюджету.

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Міністерство освіти одне з найбільших отримувачів грошей із бюджету. Якщо у вашій школі із вас вимагають здати грошей на штори, фарбу чи на нову класну дошку, то знайте, вас намахують.

На це все гроші ви вже здали своїми податками.

Якщо директор школи вас завіряє, що школа бідує і грошей немає, то знайте, їх немає лише тому, що цей директор у свого кума-бізнесмена на всі шкільні гроші купив солі з іонами срібла за вчетверо завищено ціною.