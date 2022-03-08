Київський КОРД показав відео порятунку дітей з Макарова

Селище Макарів на Київщині стало одним з епіцентрів важких боїв з російськими окупантами. Заручниками цього стали діти.

Нацполіція опублікувала відео, як відбувалася евакуація дітей з Макарова. Коли бійці КОРД займалися вивезенням дітей, на фоні було чутно звуки вибухів.

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Вивозили дітей в безпечні місця. Батьки могли взяти з собою лише речі першої потреби (гігієнічні засоби, мінімальну кількість одягу) та їжу на один день на всякий випадок. Всіх інших дітей та їх батьків вже забезпечували в укритті.

Відео евакуації дітей з Макарова

6 березня українським військам вдалося звільнити Макарів. Однак вже 7 березня окупанти завдали авіаудар по селищі, влучивши в приміщення хлібзаводу. 13 людей загинуло. 5 вдалося врятували з-під завалів.