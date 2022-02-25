Київський міський центр крові відтепер працюватиме цілодобово

Київський міський центр крові працюватиме цілодобово з 25 лютого. Удень фахівці прийматимуть кров у людей, а вночі перероблятимуть кров та речовини.

Відповідну інформацію оприлюдили у Київській міській державній адміністрації. Про це повідомили 25 лютого – день після того, як Росія напала на Україну.

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Центр крові у Києві працюватиме цілодобово

Щоденно з 8:00 до 18:00 працюватимуть пункти прийому донорів, а у нічну зміну фахівці перероблятимуть кров та її компоненти. Таке рішення було прийнято для гарантування підтримання достатнього запасу крові і безперебійного забезпечення нею лікувальних закладів,

– повідомили у центрі крові.

Там розповіли тільки 24 лютого, у день, коли Росія напала на Україну, до пунктів забору крові прийшли 494 мешканці столиці. Це майже втричі більше, ніж у середньому зазвичай.

Працюватимуть два пункти збору крові

Через перехід на цілодобовий режим роботи працюватимуть 2 пункти забору крові працюватимуть з 8 до 18 години за адресами:

вулиця Максима Берлинського, 12;

вулиця Петра Запорожця, 26.

Додаткова інформація за телефонами:

093-158-47-55 – вулиця Петра Запорожця, 26;

093-199-34-16 – вулиця Берлинського, 12.

Стати донором може будь-яка дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.

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