У Київській області працювала ППО

У ніч проти 9 жовтня росіяни знову атакували українські міста "Шахедами". Дрони фіксували, зокрема, на Київщині.

Сили ППО працювали по цілях. Про це обласна військова адміністрація повідомила у своєму телеграм-каналі.

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В ОВА звернулися до жителів області

Про те, що у повітряному просторі Київщини зафіксовані БпЛА, місцева влада повідомила о 3:18. Там також згадали про роботу протиповітряної оборони й попросили людей перебувайте в укриттях до кінця тривоги.

Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликали в ОВА.

Вже о 3:24 у Повітряних силах оголосили відбій загрози ударних БпЛА. Втім, зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Інколи "Шахеди" використовують для розвідки

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що ворог застосовує "Шахеди" не лише для ударів, але й з розвідувальною метою. Встановлений Starlink дає дрону фактично необмежену дальність зв'язку.