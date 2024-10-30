У Київській області працює ППО: дрони ворога загрожують Києву, там чутно вибухи

Повітряну тривогу в Київській області оголосили через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Уночі 30 жовтня вони загрожували і столиці.

Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області. Подбайте про безпеку та пильнуйте попередження Повітряних сил!

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Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 01:50, а в Києві – о 03:26. Причиною став рух ударних БпЛА ворога у напрямку столиці. Повітряні сили попередили про загрозу, а місцева влада звітувала про роботу сил Протиповітряної оборони в регіоні.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали у Київській ОВА о 03:28.

За кілька хвилин у столичній військовій міській адміністрації додали, що безпілотники російської армії загрожують Києву. У міста також почала роботу ППО.

А ближче до 4 ранку в КМВА написали, що є пряма загроза БпЛА для столиці та триває бойова робота сил і засобів ППО. Тож жителям Києва слід уважно поставитися до безпеки.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці.

Всі служби прямують на місце. В тому ж районі – пожежа внаслідок падіння уламків дрона, – написав він.