На Київщині заборонили святкову ілюмінацію

На території Київської області заборонили встановлювати різдвяні гірлянди, світлові декорації тощо. Це стосується і комунальної, і комерційної власності.

Таке рішення схвалили в Оперативному штабі ради оборони Київської області. Уся святкова ілюмінація на території Київщини – заборонена.

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Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць – залишимо на потім. Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни,

– заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він наголосив, що максимальна економія електроенергії – цивільний фронт.

Тим часом кияни дискутують через ялинку

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці встановлять головну ялинку. Після того, як показали ескіз, як вона виглядатиме, деякі кияни обурилися. На сайті міськради моментально з'явилася петиція про те, щоб не встановлювати ялинку через війну. Кияни вважають, що недоречно витрачати гроші на новорічну декорацію, а краще допомогти військовим.

У відповідь з'явилася інша петиція – з проханням таки поставити ялинку. Інша частина мешканців столиці вважає, що Росія не повинна красти в українців Різдво та Новий Рік.

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На представленому ескізі головна ялинка країни – у кольорах нашого національного прапора. Її прикрашають іграшки жовтого та блакитного кольорів. Замість різдвяної зірки на верхівку помістили тризуб.