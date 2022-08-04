У київському метро невідомий розпилив газ жінці в обличчя

У київському метро невідомий чоловік розпилив газ в обличчя жінці. Зробив це зловмисник без особливих на це причин. Наразі його розшукують.

Про інцидент повідомила поліція Києва. Правоохоронці отримали повідомлення від жінки про те, що невідомий у переході до станції метро "Площа Льва Толстого" розпилив їй в обличчя сльозогінний газ.

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Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин. А речовина потрапила і на інших пасажирів, які перебували на платформі.

Наразі поліцейські на місці події встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника.

До слова, протягом 4 черпня у низці українських міст надійшла інформація про можливе мінування, зокрема вокзалів. Про можливу небезпеку повідомили у Вінниці, Тернополі, Рівному ,Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому.

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