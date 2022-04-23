У Київському зоопарку, попри війну, триває життя: фото тварин

Україна вже 59 добу дає рішучу відсіч російським окупантам. Тим часом у столичному зоопарку, попри війну, триває життя.

Разом з тим двері Київського зоопарку поки що, на жаль, зачинені для відвідувачів. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації 23 квітня.

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Життя Київського зоопарку під час війни

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Київському зоопарку малюк-лемур на ім'я Байрактар встиг підрости. Горила Тоні має гарний апетит і настрій. Слон Хорас одразу прямує до укриття, коли чує сигнал повітряної тривоги.

Зебри, які через вибухи не виходили протягом 23 днів війни, своєю чергою, уже гуляють просто неба. Оговтується після переїзду з Харкова й тигриця Даліла.

У КМДА підкреслили, що наразі Київський зоопарк поки не приймає відвідувачів. Втім підтримати домівку тваринок можна, придбавши електронний квиток.

Київський зоопарк в умовах повномасштабної війни / Фото КМДА / Олексій Самсонов

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