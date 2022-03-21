"Київстар" відновив зв'язок у населених пунктах на Сумщині та Чернігівщині

20 березня мобільний оператор "Київстар" відновив зв'язок у ряді населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях.

Таку інформацію опублікувала спеціаліст зі зв'язків із громадськістю компанії Ірина Леліченко на своїй сторінці у Facebook.

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Вчора фахівці технічної дирекції "Київстар" разом із нашими партнерами з "Атраком" усунули пошкодження волоконно-оптичної лінії зв'язку, що проходить через Сумську та Чернігівську області. Завдяки цьому ми підняли 29 базових станцій у районі населених пунктів Батурин, Мена, Сновськ, Корюківка. Мешканці цих міст та прилеглих сіл знову з мобільним зв'язком,

– написала Леліченко.

Спеціаліст зі зв'язків із громадськістю також повідомила, що фахівці сектора обслуговування мережі із Сум здійснили успішний рейд до Білопільського району, за 40 км від міста.

За її словами, на зазначених вище територіях з 4 березня не працювала базова станція, яка сильно постраждала під час бойових дій. Попередні спроби відремонтувати обладнання були неуспішними через загрози обстрілу.

"І ось учора зусилля інженерів "Київстару" завершилися успіхом. Ремонтно-аварійна бригада "прорвалася" до обладнання і запустила базову станцію. Тепер мешканці сіл Віри та Білани знову на зв'язку", – зазначила Леліченко.

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