"Київстар" відновив зв'язок в Сумах та поблизу Маріуполя

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив 146 базових станцій на Сумщині та ще 10 – поблизу Маріуполя.

Про це повідомила представниця "Київстар" Ірина Леліченко. За її словами, фахівці компанії усунули численні розриви волоконно-оптичної лінії зв'язку.

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Леліченко заявила, що місто Суми знову з мобільним зв’язком та інтернетом. А у самому Маріуполі, на жаль, немає подання електроенергії.

Досі складна ситуація зі зв’язком у Чернігові та області, де суттєво постраждали ВОЛЗ. Наші спеціалісти разом зі співробітниками підрядних організацій шукають рішення для відновлення зв'язку в області. Також "больовою" точкою є Мелітополь, де значні складнощі зі зв’язком. Ми працюємо над їх подоланням,

– заявила представниця "Київстару".

За її словами, абоненти всіх мобільних операторів дедалі активніше користуються послугами національного роумінгу.

Варто нагадати, що раніше найбільші мобільні оператори України разом з урядом запустили послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком.

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