"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля вокзалу, куди влучили уламки ракети

"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля вокзалу, куди 2 березня влучили уламки російської ракети. Тепер всі споживачі з опаленням і гарячим водопостачанням.

Аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" за один день ліквідували пошкодження, що сталося внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу.

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Фахівці повідомили, що пошкодження трубопроводу було незначне.

Наразі усі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі. Всі споживачі з опаленням і гарячим водопостачанням,

– додали в КМДА..

Що відомо про вибух в районі київського вокзалу

Приблизно о 20:50 2 березня пролунав потужний вибух. Згодом з'явилася інформація, що "щось прилетіло в районі підземного переходу біля залізничного вокзалу". У Офісі Президента повідомляють про ймовірний ракетний удар.

В Укрзалізниці уточнили, що снаряд вдарив поблизу готелю Ibis. На щастя, будівля вокзалу встояла та зазнала незначних ушкоджень. Проте внаслідок удару окупантів серйозних пошкоджень зазнала велика теплотраса.

Згодом з'ясувалося, що російські загарбники випустили крилату ракету по будівлі Міністерства оборони, проте її збили українські системи ППО. Уламки ворожого снаряду якраз впали біля залізничного вокзалу в столиці.