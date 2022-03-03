"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля вокзалу, куди влучили уламки ракети
Джерело:телеграм КМДА
"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля вокзалу, куди 2 березня влучили уламки російської ракети. Тепер всі споживачі з опаленням і гарячим водопостачанням.
Аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" за один день ліквідували пошкодження, що сталося внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу.
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Фахівці повідомили, що пошкодження трубопроводу було незначне.
Наразі усі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі. Всі споживачі з опаленням і гарячим водопостачанням,
– додали в КМДА..
Що відомо про вибух в районі київського вокзалу
- Приблизно о 20:50 2 березня пролунав потужний вибух. Згодом з'явилася інформація, що "щось прилетіло в районі підземного переходу біля залізничного вокзалу". У Офісі Президента повідомляють про ймовірний ракетний удар.
- В Укрзалізниці уточнили, що снаряд вдарив поблизу готелю Ibis. На щастя, будівля вокзалу встояла та зазнала незначних ушкоджень. Проте внаслідок удару окупантів серйозних пошкоджень зазнала велика теплотраса.
- Згодом з'ясувалося, що російські загарбники випустили крилату ракету по будівлі Міністерства оборони, проте її збили українські системи ППО. Уламки ворожого снаряду якраз впали біля залізничного вокзалу в столиці.
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