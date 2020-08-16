Під Ростовом виявили кладовище розбитої та обгорілої військової техніки. Сенсаційні фото опублікували у мережі.

Танки та ракетні установки – просто неба

На шокуючу знахідку натрапили поблизу села Синявське. Про це інформує телеграм-канал "Ростов главный".

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Металобрухт з війни стоїть покинутий просто неба. Тут і танки, і ракетні установки.

Звідки стільки? Ми начебто ні з ким не воюємо,

– мовиться у підписі до фото.



Техніку покинули посеред поля / Фото "Ростов главный"



Знахідку виявили поблизу села Синявське / Фото "Ростов главный"



Фото поширили мережею / Фото "Ростов главный"

Коротко про ситуацію на Донбасі

З 27 липня на Донбасі почало діяти перемир'я.

Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли радше провокативні, аніж прицільні.

Українські військові на провокації ворога вогнем не відповідають.

За це час українські Збройні сили зазнали кількох небойових втрат.

Проте 13 серпня український захисник підірвався на вибуховому пристрої та загинув на місці. Напарник загиблого – у лікарні.

Дивіться на карті, де виявили техінку: