Их там нет: біля Ростова виявили ціле кладовище військової техніки – фото
Під Ростовом виявили кладовище розбитої та обгорілої військової техніки. Сенсаційні фото опублікували у мережі.
Танки та ракетні установки – просто неба
На шокуючу знахідку натрапили поблизу села Синявське. Про це інформує телеграм-канал "Ростов главный".
До теми Не витримав знущань: проросійський бойовик здався ЗСУ на Донбасі – фото
Металобрухт з війни стоїть покинутий просто неба. Тут і танки, і ракетні установки.
Звідки стільки? Ми начебто ні з ким не воюємо,
– мовиться у підписі до фото.
Техніку покинули посеред поля / Фото "Ростов главный"
Знахідку виявили поблизу села Синявське / Фото "Ростов главный"
Фото поширили мережею / Фото "Ростов главный"
Коротко про ситуацію на Донбасі
- З 27 липня на Донбасі почало діяти перемир'я.
- Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли радше провокативні, аніж прицільні.
- Українські військові на провокації ворога вогнем не відповідають.
- За це час українські Збройні сили зазнали кількох небойових втрат.
- Проте 13 серпня український захисник підірвався на вибуховому пристрої та загинув на місці. Напарник загиблого – у лікарні.
Дивіться на карті, де виявили техінку: