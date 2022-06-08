Класичний самообман, – Подоляк нагадав українцям, що війна триває, а плани Путіна – незмінні

Вже 104 дні Україна героїчно бореться з російськими загарбниками. ЗСУ чинять героїчний спротив, у ворога шалені втрати, але найближчим часом ця війна не закінчиться.

Український народ робить усе можливе для того, щоб допомогти нашим героїчним захисникам та захисницям здолати російських окупантів. Втім. тривала психологічна та фізична напруга ведуть до виснаження, яке може мати небезпечні наслідки.

Читайте також Зеленський звернувся до українців: що сказав президент у 104 день війни

Не треба втікати від реальності

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що спроба "сховатися від війни" та повернутися до звичного життя – це спроба сформувати ілюзію, втекти від реальності.

Це абсолютно природна реакція психіки – відновити контроль над власним життям після пережитого стресу. Але це – класичний самообман. Небезпечна психологічна пастка. Бо нічого не закінчилося,

– написав Подоляк.

Він наголосив на тому, що війна триває на території всієї України, адже російських окупантів не цікавлять окремі області. Ворог хоче захопити всю Україну, знищити нашу державність та відродити квазі-СРСР. Російські окупанти вже багато разів озвучували цю свою мету, і відступати від неї вони не мають наміру за жодних обставин.

"24 лютого вони вже мали план убивства десятків тисяч людей, привезли мобільні крематорії та підготували нормативні документи з масових поховань. Вони публічно заявляли, що планують «денацифікувати» – тобто вбити – два мільйони українських громадян", – нагадав радник керівника Офісу Президента.

Росіяни скоюють геноцид українців, знищують наші міста, і вони нікуди не зникли, вони продовжують наступати та хочуть продовжити коїти свої злочини. Кожен українець має стати надійним тилом для героїчних ЗСУ, які стримують ворога, та усіляко допомагати нашим героям.

"Немає нічого поганого в тому, аби продовжувати жити. Наші захисники б'ються за те, щоб Україна могла продовжувати жити. Але не забувайте запитувати себе кожного дня: що сьогодні я зробив для наших захисників і для майбутньої перемоги?", – закликав Подоляк.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Арестович повідомив про те, що наші воїни завдали ворогу дуже потужного удару. Вдало відпрацювала наша артилерія.

У зоні ООС ворог йшов у наступ 11 разів. Просунутися він не зміг, а от оновити свої втрати йому таки вдалося.

Дивіться також – українські артилеристи влучним ударом знищили ворожу бойову машину: відео