Президентом Мексики вперше в історії стала жінка

У Мексиці вперше президентом країни стала жінка. Громадяни обрали представницю правлячої партії та вже колишнього мера Мехіко Клаудію Шейнбаум новою лідеркою країни.

Так, за Шейнбаум підтримали понад 57% виборців. Цікаво, що вперше на виборах лідирували 2 жінки. Опоненткою Шейнбаум була Хочітл Галвес від опозиції.

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У Мексиці обрали нового президента

У неділю, 2 червня, в Мексиці відбулися вибори президента. Як повідомили в Національному виборчому інституті, лідирує на них представниця правлячої партії MORENA Клаудія Шейнбаум.

Так, за неї проголосували, понад 57,28% виборців. Суперниця Шейнбаум Хочітл Галвес отримала 30,06% підтримки, а наступний за нею кандидат Хорхе Альварес Майнес – 10,3% голосів.

Варто наголосити, що Клаудія Шейнбаум не лише стала першою в історії жінкою-президенткою Мексики, а й отримала рекордну кількість голосів.

З нагоди своєї перемоги Шейнбаум також опублікувала допис у мережі. Вона подякувала громадянам за підтримку й наголосила, що не підведе своїх виборців.

Зеленський привітав Шейнбаум з перемогою у виборах

Володимир Зеленський ввечері 3 червня привітав Шейнбаум з перемогою на президентських виборах в Мексиці. Він опублікував у мережі Х допис-привітання.

Вітаю Клаудію Шейнбаум з переконливою перемогою на президентських виборах у Мексиці. Бажаю новообраній президентці успіхів на посаді та висловлюю найкращі побажання Мексиці щодо подальшого зростання добробуту, безпеки й економічних можливостей для кожної сім'ї та всієї країни, а також щодо зміцнення її глобального лідерства,

– наголосив президент України.

Він також висловив сподівання, що співпраця між країнами покращиться, а українсько-мексиканські відносини – зміцняться. Зеленський також переконаний, що Мексика може відігравати значну роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі.

Що відомо про нову президентку Мексики

Клаудія Шейнбаум – 61-річна мексиканська вчена і політикиня, одна з колективних лавреаток Нобелівської премії миру 2007 року як членкиня Міжурядової групи експертів зі питань зміни клімату. У 2018 році Шлейнбаум стала головою міста Мехіко від лівої партії Рух національного відродження та коаліції Juntos Haremos Historia. Окрім того, вона також здобула науковий ступінь докторки наук в інженерно-енергетичній галузі, авторка понад 100 статей і двох книг із питань енергетики, довкілля та сталого розвитку.

Шейнбаум не лише перша жінка-президент Мексики, а й перша жінка та представниця єврейської громади на посаді голови Мехіко. Так, вона народилася в єврейській сім'ї. Її дідусь з бабусею емігрували до Мехіко з Литви та Болгарії, й хоча Шейнбаум росла у світській сім'ї вчених, однак всі юдейські свята відзначали.

На вибори президента Клаудія Шлейндаум висувалася від партії MORENA, її особисто підтримував президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, який за законами країни більше не міг балотуватися на пост лідера країни.