Кличка хочуть усунути з посади глави КМДА, а винних щодо закритих укриттів не карають, – експерт

Центральна влада хоче використати трагедію в Києві, коли загинули люди через зачинене бомбосховище, аби незаконно звільнити мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА. Натомість у трагедії винні очільник Київської міської військової адміністрації Попко та голова Деснянської райдержадміністрації Ратніков.

Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький. Він наголосив, що влада хоче відправити в нокаут місцеве самоврядування в Києві – всупереч Конституції звільнити Кличка.

До теми Це буде нокаут демократії, – нардеп про погрози на адресу Кличка

"Центральна влада, скориставшись трагедією в Києві із зачиненим бомбосховищем, хоче закрити свій давній нав'язливий гештальт – звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Тобто, вирішити свої власні питання, користуючись трагедією та смертями. В трагедії 1 червня в Києві винуваті не лише російські ракети. В трагедії є чіткі імена чиновників. А це очільник Київської міської військової адміністрації Попко та голова Деснянської райдержадміністрації Ратніков", – зазначає Голобуцький.

За укриття відповідальні військові адміністрації

За словами експерта, саме вертикаль військових адміністрацій в час воєнного стану відповідальна за функціонування об'єктів цивільного захисту міста. Це чітко вказано в офіційних положеннях, також сам очільник КМВА Попко запевняв, що проблем із закритими укриттями не буде.

"Попко неодноразово публічно запевняв, що проблему із закритими бомбосховищами буде вирішено. Відповідні завдання були спущені на рівень райдержадміністрацій. Як це розпорядження було виконано, ми вчора побачили та отримали трагічний результат – загибель людей", – пише Олексій Голобуцький.

На думку політичного експерта, замість встановлення і покарання винних влада хоче перекласти відповідальність на мера Києва Кличка та звільнити його з посади очільника КМДА.

"Бо владі звільняти треба Попка, але дуже хочеться – Кличка. Чи за таку "демократію" бореться Україна на фронті? " - резюмує Олексій Голобуцький.