У Кличка просять президента відсторонити керівників РДА, яких підозрюють у розкраданні коштів

Компанія, наближена до керівництва Шевченківської РДА, отримала майже 100 мільйонів гривень бюджетних коштів на ремонт укриттів. Попри це, необхідних робіт не провела.

Відтак, "УДАР Віталія Кличка" вимагає розслідувати можливу крадіжку коштів чиновниками РДА, а також відсторонити голову Шевченківської РДА на час слідства. Про це заявив у фейсбуці депутат Київради, голова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

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"УДАР Віталія Кличка" наполягає на розслідуванні можливої крадіжки коштів чиновниками РДА

"Підлеглі ОП чиновники Шевченківської РДА під обстріли Києва освоюють гроші на шкільних укриттях: віддали підряди своїй фірмі на 96 мільйонів гривень. Вона гроші взяла, а про ремонти забула. Чиновники приховали цю інформацію, бо станом на зараз ремонти в укриттях там фірмою не зроблені", – написав голова фракції "УДАР Віталія Кличка".

А зараз взагалі в ряді шкіл чиновники Шевченківської РДА перенесли ремонти укриттів на 2025 рік. Це вони закінчення війни чекають? Вимагаємо провести розслідування щодо можливої крадіжки бюджетних грошей фірмами, наближеними до керівника Шевченківської РДА. Закликаємо президента відсторонити голову Шевченківської РДА на час слідства,

– заявив Дмитро Білоцерковець.

Депутат розповів, що фірми, наближені до чиновників Шевченківської РДА, в листопаді 2022 року взялися за ремонт укриттів в районі на суму майже 97 мільйонів гривень, проте укриття досі не готові. Зокрема мовиться про такі школи:

№57 на вулиці Прорізна 19-а (14,01 мільйонів гривень);

№97 на вулиці Теліги 5 (6,49 мільйона гривень);

№101 на вулиці Коперника, 8.

За інформацією Білоцерковця, роботи (не) виконує дуже близька до керівництва РДА фірма "Київська домобудівна компанія". Про це раніше повідомляли журналісти-розслідувачі з проєкту "Наші гроші".

Ця фірма була зареєстрована у 2012 році. Довгі роки фірма не вигравала державних підрядів. Аж поки у лютому 2022 року президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Шевченківської РДА Олександра Поповцева (виходець з бізнесу, очолював компанію "Барс Україна" з групи, що пару років тому монополізувала ринок диспетчеризації ліфтів у Києві),

– стверджує депутат.

Одночасно з призначенням Поповцева у "Київській домобудівній компанії" змінився директор і засновник. "Зараз ці позиції займає Інна Бондар. І після цих змін фірма почала отримувати великі державні підряди. Причому лише у двох замовників: Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА (81,57 мільйона гривень) і КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва" (5,92 мільйона гривень)", – підкреслив Білоцерковець.

Депутат також нагадав, що раніше чиновники Шевченківського району вже потрапляли у гучні кримінальні справи з привласнення бюджетних коштів. Зокрема вони планували витратити 400 тисяч доларів на ремонт укриття в дитячому таборі на Закарпатті. Відтак, Білоцерковець вважає, що чиновники РДА почувають себе безкарними.