Земельна справа: Кличко анонсував звільнення заступника голови КМДА та кількох посадовців

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про звільнення заступника голови КМДА та ще кількох столичних посадовців. Усі вони фігурують у розслідуванні про земельну корупцію у Києві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови КМДА.

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Що відомо про звільнення в КМДА

Віталій Кличко заявив, що з посад будуть звільнені заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, а також заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

До того ж, за словами Кличка, скласти депутатські повноваження має й депутат Київради та голова земельної комісії Михайло Терентьєв.

У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах. Зазначу щодо резонансної "земельної справи": місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству,

– наголосив голова КМДА.

Варто зазначити, що напередодні, 27 лютого, НАБУ та САП оприлюднили відео із записами розмов столичних посадовців та фрагментами оперативних зйомок в межах операції "Чисте місто".

Цю операцію провели 6 лютого 2025 року для викриття корупціїї у земельній та бюджетній сфері Києва. За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало.