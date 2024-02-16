Кличко на Мюнхенській конференції: Нова архітектура європейської безпеки неможлива без України

Мер Києва Віталій Кличко на всіх зустрічах і заходах під час Мюнхенської конференції з безпеки говоритиме про критичну важливість розпочати процес вступу України до НАТО. Про це Кличко повідомив у своїх соцмережах.

Також відомо, що голова Асоціації міст України виступить спікером на панелі, організованій Інститутом Маккейна та присвяченій Україні.

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Віталій Кличко на Мюнхенській безпековій конференції

"Ключове: нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. І наші партнери це розуміють. Але переконаний, діяти в цій ситуації вони повинні рішучіше і активніше. І наголошуватиму на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО. Поставити його на стабільні "рейки". Це буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для Путіна", – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва бере участь у Мюнхенській безпековій конференції / Фото пресслужби Віталія Кличка​​​​​​​

Він також зазначив, що на Трансатлантичному форумі CSU, який відбувається в перший день роботи конференції, обговорюється подальша допомога Україні.

Беру участь у Трансатлантичному форумі CSU, що відбувається зараз. Подальшу допомогу Україні і необхідні зусилля країн ЄС та США обговорюємо з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем'єром Баварії Маркусом Зьодером, президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Салліваном,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що голова Асоціації міст України Віталій Кличко візьме участь у ювілейній, 60-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Зокрема Кличко має зустрітися з делегацією сенаторів США, Головою ХДС у Бундестазі Александром Добріндтом, Європейським комісаром з питань бюджету Йоханнесом Ханом та іншими політиками, які підтримують Україну та мають вплив на розширення військової та економічної допомоги.