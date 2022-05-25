Кличко: Одна з головних тем цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі – Україна

23 травня мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті Всесвітнього економічного форуму в Давосі та зустрівся з українськими біженцями у Швейцарії.

Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах. Кличко сказав, що одна з головних тем цьогорічного форуму – Україна, передає 24 канал.

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Потрібна підтримка партнерів

"Доля України вирішується українцями, які героїчно б‘ються сьогодні за свою землю і свою свободу. Але нам потрібна підтримка і допомога партнерів. Посилення санкцій проти російського агресора. Збільшення постачання зброї. Росія повинна відчути, що вона втратить через війну в Україні не тільки свої танки і велику частину армії. Росія залишиться вигнанцем і банкрутом! Про це ми говорили з Володимиром під час дискусії в рамках OpenForum, присвяченій подоланню Україною та Києвом наслідків російського широкомасштабного вторгнення", – заявив Віталій Кличко.

Він також зустрівся та поспілкувався в мерії Давосу з українськими біженцями, які тимчасово мешкають у Швейцарії.

Це – переважно жінки з дітьми з Києва та області, з Харкова, Дніпропетровщини та інших регіонів України. Всі вони хочуть додому. Всіх цікавить, коли ми переможемо та можна буде повернутися в рідні міста. Цікавилися українці і тим, що саме відбувається на Всесвітньому економічному форумі і яку підтримку нашої країни обговорюють та обіцяють лідери держав і світовий бізнес,

– зазначив Кличко.

У наступні дні Кличко планує зустрітися з американськими та європейськими політиками, а також представниками великого бізнесу.

"Будемо пояснювати, що Росія чинить геноцид українського народу, залучати допомогу. Зокрема і на відновлення Києва та України після російських варварів", – повідомив мер української столиці.

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