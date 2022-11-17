Київ надасть техніку, продукти, медобладнання для деокупованого Херсона, – Кличко

Київ передасть Херсону допомогу у вигляді техніки, будівельних матеріалів та інших речей, яких потребує звільнене від тривалої окупації місто.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фесбуці.

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"Від Київської громади передамо допомогу Херсону. Зараз готуємо найнеобхідніше для понівеченого російськими варварами міста. Спілкувався із виконуючою обов'язки мера Херсона. Місту потрібна і техніка, і матеріали, буквально все. Визначили наші можливості і відправимо в Херсон, зокрема: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто (МАЗ, Фотон), сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої, 11 генераторів. Медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали", – заявив Віталій Кличко.

За словами Кличка, також Київ відправить до Херсону продукти харчування – набори для мешканців та по 10 тонн олії, цукру і круп. Крім того, для потреб херсонців столиця передає теплі ковдри та одяг, а для відновлення міста – будівельні матеріали, інвентар та інструменти.

Також Херсон може отримати від столиці грошову допомогу.

"Я ініціюю розгляд Київрадою виділення 50 мільйонів грошової допомоги Херсону. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації", – зазначив мер Києва.

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