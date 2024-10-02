Дрони, РЕБ, генератори, Starlink – Кличко передав 3 бригадам на Харківський напрямок допомогу

Мер Києва Віталій Кличко передав на Харківський напрямок дрони, РЕБи та інше потрібне обладнання, придбане за позабюджетні кошти.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Відправили бійцям трьох бригад на Харківський напрямок, де сьогодні гаряче, чергову партію допомоги. Необхідне оснащення, яке придбали за небюджетні кошти. Зокрема, до захисників поїхали 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic, два ремонтних авто, 5 систем РЕБ, два генератори та Starlink", – повідомив Віталій Кличко.

Мер також передав бійцям нагороди від столиці – 15 медалей "Честь. Слава. Держава".

Київ продовжує допомагати військовим боронити нашу державу. І виділяючи кошти з бюджету міста, і залучаючи допомогу та купуючи оснащення за небюджетні гроші,

– зазначив мер.

Кличко також передав воїнам нагороди / Фото Віталія Кличка

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав чотири бригади на Донбасі та на Купʼянському напрямку. Відвіз захисникам від громади Києва 550 дронів Mavic 3Т, системи РЕБ та антидронові рушниці.