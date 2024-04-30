Кличко передав Третій штурмовій бригаді 20 позашляховиків від столичної громади

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 3 ОШБр 20 позашляховиків, які були придбані за кошти столичної громади. Йдеться про нові автівки Toyota Hilux.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Також мер Києва зазначив, що від початку 2024 року місто виділило з бюджету 60 мільйонів гривень, які були направлені на підсилення третьої бригади.

До теми Віталій Кличко поїхав на передову, щоб передати допомогу трьом бригадам та нагородити захисників

Сьогодні передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 автівок – новеньких пікапів Toyota Hilux. Які вже сьогодні вирушать на фронт. Від початку цього року для 3-ї бригади місто виділило з бюджету 60 мільйонів гривень. На половину цих коштів вже закупили ці пікапи,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що сьогодні під ранок повернувся з Донбасу, куди відвозив допомогу для кількох підрозділів на передову – fpv-дрони та системи Starlink.

Третя штурмова бригада отримала від столичної громади 20 пікапів, які вже сьогодні вирушають на фронт / Фото телеграм Віталій Кличко

Кличко наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам.

Від початку року Київ виділив з бюджету вже майже 6,5 мільярдів гривень на потреби військових. І ми продовжимо збільшувати допомогу,

– підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 500 fpv-дронів бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".

Також Кличко повідомляв, що на квітневій сесії Київради допомогу захисникам з бюджету столиці було збільшено на понад 1,5 мільярда гривень. Таким чином цього року столиця виділила вже 6,5 мільярдів гривень силам безпеки та оборони.