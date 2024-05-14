Кличко передав захисникам від громади Києва пікапи, системи РЕБ та техніку для роботи БпЛА

Мер Києва Віталій Кличко передав 411 батальйону безпілотних авіаційних комплексів, автомобілі та техніку на 51 мільйон гривень. Кошти виділили з міського бюджету столиці.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко терміново відправив 57 мотопіхотній бригаді, яка захищає Вовчанськ, 150 дронів, 4 квадрокоптери та 6 систем РЕБ, які придбав за власні кошти. Найближчими днями захисники Харкова отримають від мера Києва ще 350 дронів, які також придбано за позабюджетні кошти.

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Громада Києва передала захисникам необхідну техніку

"Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні передали 411-му Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці. Зокрема 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БпЛА. На це місто виділило 51 мільйон гривень", – заявив Віталій Кличко.

Воїнам передали РЕБ, пікапи та техніку для роботи з безпілотниками / Фото kyiv.klichko.org

Мер Києва зазначив, що 411 ОБ БпАК тримає оборону на Донбасі, а також на Запорізькому і Херсонському напрямках. Невдовзі допомогу від киян отримає також 92 Окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

Найближчими днями до бійців 92-ї бригади вирушить автомобільна техніка та БпЛА, які теж закупили за кошти столиці. На це Київ виділив 97 мільйонів гривень. Столиця і надалі допомагатиме військовим наближати нашу Перемогу!,

– наголосив Віталій Кличко.

Громада Києва продовжує допомагати захисникам:дивіться відео