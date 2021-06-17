Кличко перевів на фірму Комарницького більше 280 мільйонів за 10 днів червня

За 10 днів червня мер Києва Віталій Кличко перевів понад 280 мільйонів гривень фірмі "Еко-Буд-рейд", яка належить Денису Комарницькому.

Про це стало відомо з відкритих даних Єдиного вебпорталу використання публічних коштів.

Сума понад 280 млн грн була переведена протягом 1–11 червня, за 17 транзакцій на будівництво Подільсько-Воскресенського моста.

Зокрема, найбільші транзакції були проведені 11 червня в якості авансу на придбання будівельних матеріалів та будівельно-монтажні роботи (90 млн грн), 3 червня як частина оплати за будівельно-монтажні роботи (46 млн грн), а також 7 червня в три підходу – 25, 24 і 23 млн грн також на проведення робіт.

Варто відзначити, що раніше в ході журналістських розслідувань було встановлено, що компанію "Еко-Буд-Трейд" контролює чиновник часів Леоніда Черновецького – Денис Комарницький.

Відзначимо, що "Еко-Буд-Трейд" є одним з фігурантів кримінальних проваджень, які розпочаті ДФС за фактом ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів. Зараз загальна сума збитків, завданих бюджету столиці та державі, попередньо встановлених ДФС під час розслідування справ по Києву, сягає понад 160 млн грн.

Нагадаємо, що в період з 11 по 27 травня 2021 року працівниками ДФС проведено 40 обшуків, а також перевірка документів, банківських рахунків, допити і судово-економічні експертизи. В ході слідчих дій правоохоронці відкрили 9 кримінальних проваджень.