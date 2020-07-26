Кличко вночі затримав хлопців, які малювали графіті: як все було – відео
Пізно ввечері 25 липня міський голова Києва Віталій Кличко затримав двох хлопців, які на вулиці Стрілецькій малювали графіті на стіні будинку. Мер провів з "художниками" виховну бесіду і викликав поліцейських. Однак затримали лише одного хлопця, інший втік.
Кличко піймав хлопців, які малювали графіті
Ввечері 25 липня Віталій Кличко прогулювався центром Києва – оглядав вулиці, які відремонтували, та ті, де планують роботи. Про це він мер Києва повідомив у фейсбуці.
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І тут на вулиці Стрілецькій натрапив на двох хлопців, що виписували графіті на стіні одного з будинків,
– зазначив Кличко.
Міський голова провів з порушниками виховну бесіду і викликав поліцію. Однак правоохоронці затримали лише одного хлопця. В іншого, за словами Кличка, здали нерви, і він втік.
Мер також опублікував відео, на якому є двоє "художників". Та запевнив, що втікача знайдуть.
Що малювали хлопці
Напис "White Lives Matter". Це гасло є відповіддю на рух за права темношкірих "Black Lives Matter".
Кличко вночі піймав хлопців, які малювали графіті: дивіться відео