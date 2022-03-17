Кличко подякував міжнародним партнерам України за військову допомогу
Віталій Кличко подякував міжнародним партнерам України за новий пакет військової допомоги.
Він подякував американським партнерам, які надають новий пакет військової допомоги Україні, щоб країна могла оборонятися. Зокрема, і в повітряному просторі.
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Дякую Великій Британії, що поставляє нашій державі сучасне озброєння для захисту. Що підтримує Україну в її боротьбі за свою свободу і незалежність! Ми вистоїмо! Бо ми на своїй землі, ми боремося за свою країну і за своє майбутнє,
– сказав мер столиці.
Він закликав громадян допомагати країні кожен на своєму місці.
"Я закликаю киян не нехтувати сигналами тривоги. І слідувати зразу в укриття. Працюють сили ППО, які відбивають атаки ворога з повітря. Наші Збройні сили героїчно протистоять оркам. Закликаю всіх бути пильними і виявляти єдність у всьому. Допомагати кожен на своєму місці. Роботою, увагою і піклуванням про людей, які поруч, дотриманням правил воєнного часу", – нагадав Кличко.
Мер Києва також розповів про наслідки нічного обстрілу столиці.
Ворог несе втрати, але не полишає спроб знищити нашу державу. Продовжує атакувати і столицю. Одна людина загинула, двоє постраждалих в результаті потрапляння уламків ракети в багатоповерховий будинок у Дарницькому районі. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідній будинок. Рятувальники ще працюють на місці,
– підсумував Кличко.
Віталій Кличко подякував міжнародним партнерам: відео