Кличко показав, як працює столичний вокзал в умовах війни

Мер Києва Віталій Кличко показав, як працює центральний залізничний вокзал в умовах війни.

Мер Києва сьогодні, 12 березня, відвідав Центральний залізничний вокзал столиці, звідки відправляють потягами евакуйованих мешканців Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – невеликих міст під Києвом, де сьогодні тривають бої.

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Столиця допомагає Київській області вивозити мирних мешканців, надає автобуси, доправляє людей на залізничний вокзал. За останніх 3 дні потягами на Західну Україну відправили понад 10 000 врятованих від вогню окупантів людей. Сьогодні на вокзал прибув і перший автобус із жінками та дітьми з Чернігова, де ворог буквально знищує місто. А завтра чекають на евакуйованих з населених пунктів Броварського напрямку,

– розповів Кличко.

Мер Києва подякував усім, хто забезпечує евакуацію людей та допомагає біженцям на вокзалі.

"Я дякую столичним рятувальникам, київським транспортникам, які допомагають визволяти з облоги і обстрілів мешканців Київської області. Дякую працівникам залізниці, волонтерам та поліції. Дякую нашим Збройним Силам, які героїчно боронять нашу землю! Разом вистоїмо! Слава Україні", – підсумував Кличко.