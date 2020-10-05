Кличко пообіцяв відремонтувати десятки доріг: кому пощастить
Голова КМДА Віталій Кличко розповів про плани ремонту доріг у Києві в 2021 році. За його словами, у столиці відновлять понад 10 об'єктів.
За словами мера столиці, дорожній ремонт є одним із пріоритетів міста. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пресслужбу КМДА.
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Які дороги будуть відремонтовані?
У 2021 році місто планує завершити реконструкцію та ремонт наступних об'єктів:
- вулиці Чорнобильської;
- вулиці Борщагівської;
- вулиці Івана Франка;
- вулиці Стеценка;
- вулиці Льва Толстого;
- вулиці Терещенківської;
- проспекту Юрія Гагаріна;
- проспекту Героїв Сталінграда;
- транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана;
- мосту Патона;
- Софійської площі, Пейзажної алеї та деяких вулиць у центрі міста.
Окрім того влада міста планує продовжити роботи з будівництва вулиць Олекси Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та від Богатирської до Оболонського проспекту; під’їзної автомобільної дороги від проспекту Валерія Лобановського до аеропорту "Київ" (Жуляни).