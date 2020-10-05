Голова КМДА Віталій Кличко розповів про плани ремонту доріг у Києві в 2021 році. За його словами, у столиці відновлять понад 10 об'єктів.

За словами мера столиці, дорожній ремонт є одним із пріоритетів міста. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на пресслужбу КМДА.

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Які дороги будуть відремонтовані?

У 2021 році місто планує завершити реконструкцію та ремонт наступних об'єктів:

вулиці Чорнобильської;

вулиці Борщагівської;

вулиці Івана Франка;

вулиці Стеценка;

вулиці Льва Толстого;

вулиці Терещенківської;

проспекту Юрія Гагаріна;

проспекту Героїв Сталінграда;

транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана;

мосту Патона;

Софійської площі, Пейзажної алеї та деяких вулиць у центрі міста.

Окрім того влада міста планує продовжити роботи з будівництва вулиць Олекси Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та від Богатирської до Оболонського проспекту; під’їзної автомобільної дороги від проспекту Валерія Лобановського до аеропорту "Київ" (Жуляни).

Зверніть увагу! У 2020 році Укравтодор відновив понад 2 тисячі кілометрів доріг. За планами агентства до кінця цього року відремонтованих доріг буде 4200 кілометрів.