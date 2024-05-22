Кличко повідомив про завершення реконструкції Дегтярівського мосту

Реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу повністю завершено. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко і показав фото оновленої розв’язки.

Дегтярівський шляхопровід у Києві протягом тривалого часу перебував в аварійному стані. Віталій Кличко також раніше повідомляв, що після реконструкції пропускна спроможність шляхопроводу суттєво збільшиться.

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Дегтярівський міст повністю реконструювали: як він виглядає зараз

"На Дегтярівському шляхопроводі завершили весь комплекс робіт. Зокрема відкрили заїзди та з’їзди з нього. Проїзд для автотранспорту та трамваю шляхопроводом відкрили наприкінці минулого року", – повідомив Віталій Кличко.

Віталій Кличко розповів про результати реконструкції Дегтярівського мосту: дивіться відео

Він зазначив, що цей шляхопровід був збудований ще у 1963 році, і відтоді його капітально не ремонтували.

Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід! На ньому зберегли трамвайну лінію, яка проходить вздовж вулиці Дегтярівської. За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит,

– наголосив Кличко.

Як тепер виглядає Дегтярівський міст / Фото Віталія Кличка

За словами мера, зараз об'єкт відповідає всім критеріям безбар'єрності. "Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою", – зазначив Віталій Кличко.