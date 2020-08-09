Заява Віталія Кличка щодо дій компанії Bolt, яка розмістила пункти прокату електросамокатів без погодження, викликала резонанс.

Мер міста Києва у соціальній мережі Фейсбук пояснив свою позицією щодо цієї ситуації.

Цікаво Кличко просить Bolt прибрати електросамокати з вулиць Києва: що йому відповіли у компанії

Він зазначив, що рух такого виду "транспорту", як електросамокати, не врегульований чинним законодавством України.

Тому питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку "водія",

– зазначив Віталій Кличко.

"Адже йдеться про безпеку руху, про здоров'я і життя всіх його учасників – тих, хто на самокатах, автомобілістів, велосипедистів, мотоциклістів, пішоходів. Дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух", – додав мер міста Києва.

Чому діяльність має бути узгоджена з містом

Віталій Кличко пояснив, що пункти прокату чи місця, де можна взяти або залишити електросамокат – розташовані на території міста. Тому не може будь-хто прийти і за бажанням надавати послуги, за які не несе жодної відповідальності.

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"Тому я офіційно звертаюся до депутатів Верховної Ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах", – повідомив Кличко.

Компанію Bolt він закликав працювати виключно в правовому полі і усвідомлюючи відповідальність за законність і безпеку послуг, які вона надає.