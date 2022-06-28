Кличко про відкриття саміту в Мадриді: НАТО готове підтримувати українців

Генсек НАТО у своєму виступі на відкритті саміту наголосив на підтримці України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який бере участь у заході.

"Перебуваємо з братом на відкритті історичного саміту НАТО в Мадриді. Розпочався він з виступу генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. За словами пана Столтенберга, узгодить широкий пакет підтримки для України. Головне, що Альянс готовий і буде підтримувати українців у боротьбі за незалежність і свободу. Бо, вистоїть Україна – вистоїть демократичний світ. Тому, підкреслив генсек НАТО, не можна припиняти підтримку України. А Росія має платити дуже високу ціну за ту жорстокість, яку вона чинить, намагаючись знищити українську державу та її громадян", – наголосив Віталій Кличко.



Брати Клички на саміті НАТО у Мадриді / Фото з фейсбук-сторінки Віталія Кличка

Він зазначив, що на саміті ухвалять нову стратегічну концепцію через дії Росії. "Війна, з якою Росія вторглася в Україну, загрожує світовій безпеці і миру, спричинила продовольчу та енергетичну кризи. І змушує держави Альянсу втілити трансформацію колективної оборони. Тому в Мадриді НАТО ухвалить нову стратегічну концепцію", – додав Кличко. Раніше політик повідомив, що візьме участь у саміті разом з братом Володимиром.