За 30 хвилин випало 18 міліметрів опадів, – Кличко про останній потоп у Києві

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував наслідки масштабної негоди, яка обрушилася на Київ 19 липня. За словами міського голови, у місті всього лише за 30 хвилин випала майже тижнева норма опадів.

За словами мера Києва, комунальники готувалися до дощів та займалися очищенням зливостоків, а на проблемних ділянках ще до початку опадів чергувала техніка гідротехнічних служб.

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Однак уникнути підтоплень не вдалося, оскільки за короткий проміжок часу випала занадто велика кількість опадів.

Метрополітен вже відновив роботу

Як стверджує Кличко, понад 3 сотні комунальників наразі займаються ліквідацією наслідків негоди та розчищенням вулиць та тротуарів.

Метрополітен наразі працює у звичайному режимі. На деяких станціях, в переходах яких були підтоплення, наслідки негоди ліквідували,

– підкреслив мер.

Внаслідок негоди у Києві керівництво метрополітену зачиняло станції "Академмістечко" та "Берестейська", оскільки вода стікала у підземні переходи та дійшла до кас комунального підприємства. Аби не затопило рейки, працівникам метро довелося зачиняти "Берестейську" на гермодвері.

За кілька годин гідротехніки відкачали воду, що дозволило метрополітену почати працювати у звичайному режимі.

Наземний транспорт здебільшого їздить з відхиленням від графіка, але поступово починає повертатися до руху за розкладом.