Кличко прокоментував роль Меморандуму між АМУ та Конгресом місцевих влад Ради Європи

У Київській мерії відбулась церемонія підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією міст України та Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи.

Документ підписали Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко та Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі. На церемонії також був присутній Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Ліндерт Вербеек, повідомляє сайт АМУ.

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Війна підкреслила роль самоврядування у стійкості країни, – Кличко на підписанні Меморандуму з Конгресом місцевих влад Ради Європи

"Під час війни місцеве самоврядування в Україні довело, що навіть у цих складних умовах вирішує всі питання життєдіяльності громад, забезпечує надання найнеобхідніших послуг людям. Завдяки децентралізації ми неодноразово пересвідчувалися у спроможності громад брати на себе відповідальність і приймати непрості рішення, швидко реагувати на внутрішні та зовнішні виклики. Війна ще більше підкреслила роль місцевого самоврядування у стійкості країни. Ми маємо спільно з Конгресом шукати і швидко приймати нові рішення, які допомагають місцевому самоврядуванню", – заявив Віталій Кличко.

Він подякував Конгресу за успішну співпрацю з Асоціацією міст України протягом останніх років і попросив підтримки в питанні звільнення мерів на всіх міжнародних майданчиках. А також наголосив на важливості продовження реформи децентралізації і зазначив, що у разі збереження дієздатності муніципальної влади запровадження військових адміністрацій в населених пунктах є неприпустимим.

Основними пріоритетами нашої співпраці є зміцнення місцевого самоврядування, збереження досягнень децентралізаційної реформи та її продовження. Наша принципова позиція – забезпечення безперервної роботи органів місцевого самоврядування та швидке відновлення муніципальної влади на деокупованих територіях,

– зазначив Кличко.

Ліндерт Вербеек у своєму виступі наголосив, що Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи й надалі надаватиме безумовну підтримку Україні.

Підписання третього Меморандуму про взаєморозуміння між нашими двома інституціями є доказом того, що ця єдність має тверду довгострокову перспективу відповідно до спільних цілей і європейських цінностей, які ми поділяємо, та ще більше посилить нашу рішучість діяти як єдине ціле, об’єднавшись за Україну та з Україною, з вами, вашим народом, з демократією,

– заявив він.

Окрім цього, під час зустрічі також обговорили стан і перспективи розвитку місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та післявоєнний період, а також потенційні напрямки, за якими Конгрес може надавати подальшу підтримку місцевому самоврядуванню в Україні.