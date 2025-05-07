Віталій Кличко проконтролював розгортання штабів підтримки постраждалих від ударів по столиці

Мер Києва Віталій Кличко зранку приїхав до мешканців будинків, які постраждали від чергової російської атаки на Київ. Поспілкувався з людьми та оглянув роботу штабів із ліквідації наслідків ударів, які були оперативно розгорнуті.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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"Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Для допомоги мешканцям оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків у середній школі № 235 ім. В'ячеслава Чорновола за адресою: Кільцева дорога, 1-Б. Пошкоджений будинок у Шевченківському районі. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку оперативно розгорнули штаб підтримки за адресою: вул. Табірна, 40, приміщення КП "Школярик", – поінформував Віталій Кличко.

Мер Києва оглянув роботу штабів із ліквідації наслідків ударів по столиці / Фото Віталія Кличка

Мер Києва також повідомив, яку допомогу кияни можуть отримати в штабах.

У штабі можна подати заяву на одноразову матеріальну допомогу від міста в розмірі 10 000 гривень, звернутися щодо компенсації 40 000 гривень на оренду житла, яку теж надає столиця. Та отримати консультацію щодо державної програми єВідновлення,

– наголосив Кличко.

Інформація про ліквідацію наслідків удару по Києву та про допомогу постраждалим оновлюється на сайті КМДА.