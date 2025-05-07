Укр Рус
24 Канал Новини України Віталій Кличко проконтролював розгортання штабів підтримки постраждалих від ударів по столиці
7 травня, 14:57
2

Віталій Кличко проконтролював розгортання штабів підтримки постраждалих від ударів по столиці

Даша Птаховська

Мер Києва Віталій Кличко зранку приїхав до мешканців будинків, які постраждали від чергової російської атаки на Київ. Поспілкувався з людьми та оглянув роботу штабів із ліквідації наслідків ударів, які були оперативно розгорнуті.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал

Дивіться також Били "Шахедами" й балістикою, є загиблі та постраждалі: головне про атаку на Київ 7 травня 

"Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Для допомоги мешканцям оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків у середній школі № 235 ім. В'ячеслава Чорновола за адресою: Кільцева дорога, 1-Б. Пошкоджений будинок у Шевченківському районі. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку оперативно розгорнули штаб підтримки за адресою: вул. Табірна, 40, приміщення КП "Школярик", – поінформував Віталій Кличко.

Мер Києва оглянув роботу штабів із ліквідації наслідків ударів по столиці / Фото Віталія Кличка

 

Мер Києва також повідомив, яку допомогу кияни можуть отримати в штабах.

У штабі можна подати заяву на одноразову матеріальну допомогу від міста в розмірі 10 000 гривень, звернутися щодо компенсації 40 000 гривень на оренду житла, яку теж надає столиця. Та отримати консультацію щодо державної програми єВідновлення, 
– наголосив Кличко.

Інформація про ліквідацію наслідків удару по Києву та про допомогу постраждалим оновлюється на сайті КМДА.