Кличко розповів, які пільги Київрада затвердила для столичних підприємців

Київрада схвалила пільги для бізнесу, який працює в столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає сайт КМДА. Пільги стосуються, зокрема, пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, що працюють на комунальних площах, рекламних компаній та паркувальних майданчиків.

"У Києві поступово відновлює роботу приватний бізнес. Зокрема, відчиняються знову продуктові магазини, кав’ярні, перукарні, СТО. І сьогодні на засіданні ми ухвалили рішення, що нададуть стимул для роботи столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати. Тому для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої. Бізнес, що працює на комунальних площах, звільняється від сплати за оренду. Пільги отримають і паркувальні майданчики. Ми вдячні також рекламним компаніям, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу. Тому пільги місто передбачило і для них", – сказав мер Києва.

Також депутати ухвалили надання фінансової підтримки транспортним підприємствам міста. Зокрема, на виплату зарплат їх працівникам.

"Дуже важливою є підтримка громадського транспорту столиці – наземного та метрополітену. Бо транспорт сьогодні виконує і свої прямі функції з перевезення пасажирів – робить це безкоштовно. І багато інших функцій в допомогу обороні столиці", – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що запровадження пільг – це зменшення надходжень до міського бюджету. Але головне завдання – щоб бізнес вижив і працював, щоб працювала економіка столиці і держави.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надає місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати. Колеги! Тримаємося! Тримаємо Київ! Робимо все для захисту нашого міста та підтримки його мешканців! Разом вистоїмо і переможемо! Слава Україні!" – наголосив Віталій Кличко.