Київ виділить з бюджету 100 мільйонів гривень постраждалій Херсонщині, – Кличко

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ виділить з бюджету близько 100 мільйонів гривень грошової допомоги Херсонській області, що постраждала внаслідок дій Росії. Власне, через підрив Каховської ГЕС.

У п'ятницю, 9 червня, стало відомо, що Віталій Кличко ініціював виділення 100 мільйонів гривень з бюджету Києва на допомогу Херсонській області, яка внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зазнала величезної техногенної катастрофи.

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Також столиця продовжує відправляти гуманітарну допомогу постраждалим регіонам.

Відправляємо ще допомогу в Херсон та райони Дніпропетровщини, які потерпають після підтоплення, спричиненого підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Київ відправить вантаж з тим необхідним із переліку, з яким до нас звернулися з підтоплених регіонів. На наступну сесію Київради я подам проєкт рішення про виділення столицею Херсонщині фінансової допомоги в розмірі 100 мільйонів гривень,

– повідомив Віталій Кличко.

Він уточнив, що у другій партії допомоги – великі місткості для питної води, що встановлюються на вантажівки, фільтри для води та продуктові набори.



В першій партії гумдопомоги, яка відправилась до Херсона 8 червня, були мотопомпи, станції біологічної очистки води, надувні човни та теплові гармати. А також літні спальники, термоси, набори посуду та 2,2 тонни харчових продуктів.



Раніше Кличко повідомляв, що Київ забезпечить оздоровлення 100 дітей з Херсону в Карпатах. Зокрема, в Трускавці. Влада Херсону вже формує групи дітей, щоб відправити до місць оздоровлення.