Конфлікт між Кличком та урядом: гра на публіку чи боротьба за владу

Між мером столиці Віталієм Кличком та Кабінетом Міністрів знову спалахнув конфлікт. Суперечки між посадовцями трапляються не вперше. Експерти впевнені, все через те, що Кличко нарощує політичні амбіції та готується до майбутніх виборів.

Стосунки між Віталієм Кличком та урядом, призначеним на початку каденції Володимира Зеленського, були відразу напруженими. Тоді ж конфлікт виник у Кличка з колишнім головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Втім, після звільнення Богдана ситуація нормалізувалася, але, як бачимо, ненадовго.

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Пошуки винних та гра на публіку

Експерти впевнені, що конфлікти між Кличком та центральною владою виникають через те, що мер Києва хоче вийти з місцевого на всеукраїнський масштаб і, можливо, навіть поборотися за крісло президента.

Лілія Брудницька, експертка Центру структурної політології "Вибір", каже, що публічна заочна суперечка між мером Києва та прем’єром є політтехнологічною вправою – не більше. В ній кожен дбає про себе і неабияк підіграє супротивнику.

Вона пояснює, що Віталію Кличку конче потрібен винний у провалах антиковідної діяльності на рівні міста. Кілька тижнів тому мер обіцяв мільйон доз вакцини, закупленої містом, та натякав на неможливість локдаунів у столиці із зупинкою транспорту. Після цього КМДА та Київрада ухвалили низку вочевидь безглуздих рішень, починаючи від транспортних і закінчуючи карантинною "допомогою" ФОПам у вигляді 0% по кредитах замість "живих" грошей. На такому тлі Денис Шмигаль виграє: уряд дає кошти і він не причетний до особливостей саме київського локдауну.

Щоб обнулити негатив, Віталій Кличко у буквальному сенсі спробував перекласти відповідальність на Дениса Шмигаля. Але той має досвід минулорічного та січневого локдануів, тому посилається на ефективність адаптивного карантину-2021: обмеження вводяться місцевою владою, центральна лише встановлює рамкові заходи та рівень небезпеки. Від цього пінг-понгу виграють обидва,

– говорить Брудницька.

Так Денис Шмигаль отримує доказ існування місцевої фронди, що може стати вагомим фактором пролонгації його перебування у кріслі прем'єра. А Віталій Кличко отримує винного, на кого можна списати власні прорахунки та підтримати свій рейтинг. Цікаво, що публічну заочну суперечку обидва влаштувати незадовго після наради уряду з представниками місцевої влади та Асоціації міст України, де кожен міг висловитися відверто і без свідків. Тому ця суперечка – не більш ніж гра.

Що ж до наслідків суперечки між Кличком і Шмигалем, то жодних наслідків, окрім стабілізації позицій обох начебто "ворогів", вона не матиме,

– запевняє Брудницька.

Чи потрібно Кличку крісло президента

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що заяви Кличка про необхідність запровадження жорсткого локдауну по всій території України свідчать про політичні амбіції Віталія та бажання привернути до себе увагу мешканців всіх регіонів.

Не виключено, що Кличко планує взяти участь в наступних президентських виборах. Проте нинішній обмін заявами ні до яких наслідків не призведе. Уряд всіляко уникає запровадження локдауну на рівні країни. Він розуміє негативні наслідки для економіки від такого кроку. Також запровадження загального локдауну негативно позначилося б на рейтингу чинної влади. Тому всю відповідальність за карантинні обмеження вони переклали на місцеву владу,

– пояснює Хмелевський.

Максим Джигун, політолог, каже, що все це ніщо інше, як політична гра. Бо позиція мера Києва цікавить виключно мешканців Києва, але не уряд. Коли він запропонував уряду запровадити загальнонаціональний локдаун – це була спроба масштабуватися і вийти на контекст загальнонаціональний, заявити про себе не тільки як про локального політичного лідера.

Це продовження тліючої політичної кампанії з боку Кличка. Він гравець, який давно має глобальні політичні амбіції і хотів би змінити крісло київського очільника на крісло президента. Кличко протистоїть центральній владі, він говорить про те, що влада не справляється. Реакція пана Шмигаля цілком зрозуміла, не думаю, що це переросте у можливі кадрові зміни,

– зазначив Джигун.

Він додав, що ми пам’ятаємо спроби Андрія Богдана активно боротися проти Кличка, але тоді Кличко вистояв і зараз у нього значно міцніші позиції, аніж були. І він вже не надто піддатливий на такі провокації та політичні ігри з боку центральної влади.

Кілька місяців тому з’явилася інформація про те, що Київ буде самостійно закуповувати вакцини проти коронавірусу, незалежно від центральної влади. Це абсолютно лягає у канву політичної кампанії Кличка. Він намагається позиціонувати себе як абсолютну альтернативу нинішній владі,

– говорить експерт.

Він додав, немає сумнівів, що на наступних президентських виборах ми побачимо кандидатуру Кличка. Наразі ж його партія "УДАР" проводить масштабний ребрендинг. Концепт партії планують повністю переробити – це буде новий проєкт, який з’явиться ближче до парламентських виборів.

Конфлікт Кличка і Шмигаля: що відомо