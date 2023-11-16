Наша мета – комфортне місто для людей, – Кличко відкрив Київський інвестиційний форум у Брюсселі

Мер Києва Віталій Кличко та мер Брюсселя Філіп Клоз відкрили Київський інвестиційний форум, який другий рік поспіль відбувається в Брюсселі. Захід присвячений повоєнному відновленню та інноваційному розвитку української столиці.

Також на форумі Київ та Брюссель підпишуть угоду про побратимство міст. Про це повідомив Віталій Кличко.

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"Плануючи відбудову та подальший розвиток Києва, ми закладаємо великий потенціал у реалізацію інвестиційних проєктів та державно-приватне партнерство. Наша мета – інноваційна європейська столиця, комфортне місто для людей. І ми робимо все, щоб Київ став флагманом повоєнного відновлення та розвитку", – заявив Віталій Кличко.

Плани щодо відновлення Києва

Він підкреслив, що у найближчі роки пріоритетними для залучення іноземних інвестицій як на рівні держави, так і столиці, будуть, зокрема, будівництво, відновлювана енергетика, оборонно-промисловий комплекс, фінансові послуги, транспорт та інформаційно-комунікаційні технології.

За словами Кличка, щоб вийти на довоєнні соціально-економічні показники, Києву знадобиться кілька років. За умови, що не погіршиться безпекова ситуація в столиці та економічна ситуація в країні. Разом з тим для відбудови та відновлення української столиці та реалізації важливих для міста проєктів дуже важлива міжнародна підтримка, зазначив Кличко.

Мер Києва відкрив Київський інвестиційний форум у Брюсселі / Фото Віталія Кличка

Мер Києва нагадав, що минулого року на Форумі в Брюсселі мери 15 європейських міст домовились про об'єднання зусиль для допомоги у відбудові Великого Києва. І створили Брюссельську платформу, яка дала старт активним процесам у важливих для Києва проектах. Зокрема, зі створення сучасного реабілітаційного центру для військових, із облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, з оновлення рухомого складу міського транспорту, проектів із соціальної підтримки.

Ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують з місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проектів. Зокрема, в галузях медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери. Брюссельська платформа відкрита для нових учасників. І сьогодні до неї доєднаються ще кілька міст. А зв'язок між Києвом та Брюсселем є прикладом ефективної співпраці міст. Сьогодні він буде закріплений Меморандумом про подальшу співпрацю. Наші міста стануть побратимами,

– підкреслив Кличко.

Що відомо про Київський інвестиційний форум

Цього року Київський інвестиційний форум зібрав понад 500 учасників – представників європейських інституцій, муніципалітетів, міжнародних інвестиційних фондів та фінансових організацій європейського бізнес-середовища. Участь в ньому беруть, зокрема, мери європейських міст та делегації із Лондона, Гельсінкі, Риги, Тирани, Брюсселю, Києва, Маріуполя, Сараєво.

Виступили перед учасниками чи візьмуть участь у панельних дискусіях:

єврокомісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс,

міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер,

міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лабіб,

генеральний директор з питань бюджету Європейської комісії Герт Ян Купман, бельгійська міністерка співробітництва в галузі розвитку та міської політики Каролін Геннез,

віце-президентка Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська,

директорка інфраструктурних проектів у Європі ЄБРР Сюзан Горанссон.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн долучилась до Форуму онлайн-виступом.

На Форумі також широко представлений дипломатичний корпус. У заході беруть участь посли та представники дипломатичних місій 36 іноземних держав, акредитованих в Королівстві Бельгія.