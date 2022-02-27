Кличко закликав киян здавати кров

Медичні заклади Києва працюють у режимі військового часу та приймають як тих, хто сам звертається за допомогою, так і тих, кого привозять швидкі. Суттєва проблема полягає у великих витратах крові негативного резусу.

За словами мера столиці, станом на 27 лютого, Київ тримає героїчну оборону. Військових ЗС РФ у місті немає, але диверсійні угруповання іноді діють.

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Станом на сьогодні, за словами Кличка, всі центри переливання крові забезпечені її компонентами.

Є потреба у донорах з негативним резусом

Мер наголосив, що здати кров для поранених можна у центрах на вулиці Петра Запорожця, 26, а також на Максима Берлінського, 12.

Зробити це можна буде одразу після закінчення комендантської години.

Крім того, Кличко підкреслив, що наразі виходити з дому цивільним можна лише за потреби переміщення до укриття.

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Українські захисники столиці намагаються активно протидіяти диверсантам, які заходять до Києва невеличкими групами. Окупантів знищують по всіх районах міста. Через це дуже важливо, аби цивільні жителі перебували у приміщеннях.



Я вдячний всім киянам, бізнесу, які хочуть або вже зголосилися допомогти чим можуть в цій ситуації, аби Київ вистояв,

– зазначив Кличко.

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Також Кличко розповів, що місцева влада опрацьовує логістику та незабаром оприлюднить контакти для збору допомоги та волонтерів. Крім того, у КМДА нададуть всім інформацію про те, куди звертатися за допомогою.