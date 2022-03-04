Кличко закликав не пересуватися по місту без нагальної потреби

Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що зараз місто живе у воєнному стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". В столиці для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.

Важливо: Ракетні удари фактично повністю зруйнували Бородянку на Київщині

Водночас мер столиці закликає людей не пересуватись містом без нагальної потреби.

Якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття,

– сказав Кличко.

Також він звернувся до власників приватних аптек із проханням відчиняти їх, адже люди змушені годинами стояти в чергах за ліками у комунальні аптеки.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!