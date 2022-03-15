Кличко закликає людей повернутися в Київ і захищати місто

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що місто буде оборонятися, його ніхто не здасть. Він наголосив, що в цьому важливими є зусилля кожного.

За словами Кличка потрібні й ті, хто зі зброєю в руках може бути в лавах тероборони. Хтось може зводити укріплення в місті.

До теми Після нічної атаки на Київ Кличко оголосив про комендантську годину до 17 березня

Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може,

– сказав Кличко.

Він зауважив, що багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця і це зрозуміло. Багато чоловіків, які відвозили свої родини, вже повернулися в місто. Тепер мер закликає повернутись тим, хто цього ще не зробив.

"Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати! Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю", – закликає Кличко.

Загарбники в Києві обстріляли житлові будинки: дивіться відео