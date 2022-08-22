Залізна завіса має повернутися! – Кличко закликає закрити Європу для росіян

Віталій Кличко вважає, що Європа має запровадити заборону на в'їзд для росіян, поки їхня країна веде загарбницьку війну в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу.

До теми росіяни зайдуть настільки далеко, наскільки їм дозволять, – Кличко

"Не можна забувати, що в Україні вирує кровопролитна агресивна війна. Українці вмирають, а росіяни радіють життю в Європі! Щоб таке стало неможливим, мають бути санкції, заборони на в'їзд. Залізна завіса має повернутися!" – заявив Кличко.

За його словами, "залізною завісою" має стати не нова стіна, а запровадження візового режиму для громадян росії, більшість з яких підтримують політику путіна.

росія щодня показує, що в цій країні диктатура, і понад 70% росіян підтримують путіна. Переважна більшість росіян, які приїжджають до Європи влітку, відкидають європейські цінності. Тоді як їм одночасно подобається європейська система?

– наголосив Кличко.

Він також заявив, що Україні потрібно більше зброї.

"У нас є зброя, але недостатньо. Досить буде лише тоді, коли останній російський солдат залишить Україну", – заявив Віталій Кличко.

Тим часом – в Інституті війни заявили, що росія навряд окупує нові території в найближчі місяці: дивіться відео