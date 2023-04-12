Звіра треба карати, – Кличко звернувся до світової спільноти щодо страти росіянами українця
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Жорстоке відео страти окупантами українського військового показує справжнє "обличчя" російського агресора, і світ має відреагувати на це адекватно.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Про що йдеться у тексті його допису – далі.
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"Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться", – заявив Віталій Кличко.
Він підкреслив, що варварство має бути покарано.
"Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати! Українці не пробачать жодної смерті, жодної жертви. Ми не пробачимо тих страждань і тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю Росія… Вічна пам‘ять і слава полеглим українським Героям!
– наголосив Віталій Кличко.