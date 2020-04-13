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      Кого б обрали мером Києва сьогодні: опитування

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      За результатами опитування, Кличко лідирує серед кандидатів на посаду мера Києва / rbc.ua

      Серед кандидатів на посаду міського голови жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього проголосували б майже 40% киян. Рейтинг чинного мера вищий, ніж у його можливих конкурентів – Сергія Притули та Олександра Ткаченка.

      Про підтримку жителями столиці кандидатури Віталія Кличка на виборах мера свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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      За умови проведення найближчим часом виборів у Києві чинного міського голову підтримали б майже 40% тих, хто визначився із вибором та має намір взяти участь у голосуванні.

      Як розподілилися голоси 

      • Кличка підтримали б 38,7%;
      • шоумена Сергія Притулу – 9,1% таких опитаних;
      • нардепа і колишнього гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка – 8,8%;
      • засновника Eurolab Андрія Пальчевського могли б підтримати 8,2% киян.

      Однак з виборам наразі не визначилися приблизно чверть опитаних.


      За кого кияни бби голосували на виборах мера міста / Дані групи "Рейтинг"

      Моделювання другого туру виборів мера Києва свідчить, що Кличко переміг би за будь-якого варіанту комбінацій.

      Як кияни б голосували у другому турі

      • у парі з Ткаченком Кличка готові підтримати 47% опитаних;
      • за кандидата від партії "Слуга народу" – 18%;
      • у парі з Притулою – 48% проти 20%;
      • у парі з Пальчевським – 49% проти 19% на користь очільника Києва.


      За кого кияни голосували би у другому турі  / Інфографіка групи "Рейтинг"

      Зверніть увагу! Чергові вибори у Києві мають відбутися восени 2020 року.

      Що відомо про опитування? У ньому взяли участь 200 респондентів – мешканців Києва віком від 18 років. Опитували їх телефоном, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Ткаченко Сергій Притула Віталій Кличко Статистика Соціологічне дослідження Новини Києва
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