Кого б обрали мером Києва сьогодні: опитування
Серед кандидатів на посаду міського голови жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього проголосували б майже 40% киян. Рейтинг чинного мера вищий, ніж у його можливих конкурентів – Сергія Притули та Олександра Ткаченка.
Про підтримку жителями столиці кандидатури Віталія Кличка на виборах мера свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
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За умови проведення найближчим часом виборів у Києві чинного міського голову підтримали б майже 40% тих, хто визначився із вибором та має намір взяти участь у голосуванні.
Як розподілилися голоси
- Кличка підтримали б 38,7%;
- шоумена Сергія Притулу – 9,1% таких опитаних;
- нардепа і колишнього гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка – 8,8%;
- засновника Eurolab Андрія Пальчевського могли б підтримати 8,2% киян.
Однак з виборам наразі не визначилися приблизно чверть опитаних.
За кого кияни бби голосували на виборах мера міста / Дані групи "Рейтинг"
Моделювання другого туру виборів мера Києва свідчить, що Кличко переміг би за будь-якого варіанту комбінацій.
Як кияни б голосували у другому турі
- у парі з Ткаченком Кличка готові підтримати 47% опитаних;
- за кандидата від партії "Слуга народу" – 18%;
- у парі з Притулою – 48% проти 20%;
- у парі з Пальчевським – 49% проти 19% на користь очільника Києва.
За кого кияни голосували би у другому турі / Інфографіка групи "Рейтинг"
Зверніть увагу! Чергові вибори у Києві мають відбутися восени 2020 року.
Що відомо про опитування? У ньому взяли участь 200 респондентів – мешканців Києва віком від 18 років. Опитували їх телефоном, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.
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