Кличко і Степанов названі кращими регіональними лідерами України

Глава КМДА Віталій Кличко і губернатор Одеської області Максим Степанов названі кращими регіональними лідерами України.

Такий рейтинг опублікував журнал "Деловая столица".

Київ посів перше місце з експорту товарів, притоку прямих іноземних інвестицій, освоєних капітальних інвестицій і виконаних будівельних робіт (на душу населення). Однак, Київ не впорався з проблемою падіння промвиробництва – за рік падіння склало 4,2%.

У свою чергу, Одеська область стала лідером за динамікою промисловості: промвиробництво зросло на 12,2% в порівнянні з 2016 р, хоча в середньому по Україні спостерігалося зростання лише на 0,4%. Зокрема, продукція харчової промисловості зросла на 21,2%, виробництво виробів з гуми і пластмас – на 15,3%, металовиробів – на 15,6%, – відзначають журналісти видання.

Зазначимо, у 2018 році губернатор Одеської області сподівається зберегти високі темпи промислового зростання, для чого вводиться принцип "єдиного вікна" для інвесторів. Так в результаті двох меморандумів з компаніями із Сінгапуру і США, очікується приплив іноземних інвестицій в 300 млн дол. Також очікуються іноземні інвестиції в сумарному обсязі 200 млн дол. в будівництво сонячних електростанцій.

У своєму дослідженні "Деловая столица" підбила підсумки розвитку регіонів за 2017 рік. Журналісти порівняли показники 23-х мирних регіонів по двадцяти суспільно значущим критеріям, використовуючи офіційні дані Держстату.