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      Кличко: Київ розпочинає довгострокову співпрацю з французькими партнерами в управлінні відходами

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      Підписання Меморандуму про співпрацю в управлінні відходами
      Підписання Меморандуму про співпрацю в управлінні відходами / kiev.klichko.org

      Столична мерія та французька компанія "СЮЕЗ Інтернешнл CAC" підписали Меморандум про співпрацю в управлінні відходами.

      Відповідний документ підписали мер Києва Віталій Кличко та віце-президент "СЮЕЗ Інтернешнл CAC" Александра Бургуан, йдеться на сайті партії УДАР.

      "Сьогодні ми підписуємо важливий документ для нашого міста – Меморандум про порозуміння між містом Києвом та компанією "СЮЕЗ Інтернешнл CAC" щодо життєво-важливого питання для столиці – управління відходами. Адже це сьогодні проблема не лише для Києва, а й для кожного міста України", – сказав Кличко.

      Він додав, що столиця розпочинає довгострокову співпрацю з французькими партнерами та спільно розроблятиме стратегічний план заходів з питань управління відходами.

      Мер нагадав, що Київ продукує приблизно 1,2 млн тонн побутових відходів щороку. А потужностей сміттєспалювального заводу "Енергія" недостатньо, щоб впоратися з такими об’ємами. До того ж, завод "Енергія", який було введено в експлуатацію більше 30 років тому, потребує модернізації. Щодо полігонів побутових відходів, зауважив Кличко, вони заповнені і мають бути закриті протягом найближчих років. А роздільний збір побутових відходів у Києві наразі нерозвинений.

      "Я сподіваюся, що співпраця з нашим французьким партнером стане поштовхом для Києва і для України у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Адже "СЮЕЗ Інтернешнл САС" є світовим лідером з питань проектування, будівництва та управління об’єктами переробки твердих побутових відходів та водоочищення та вступає у партнерство із місцевими органами влади у багатьох країнах світу. А Київ зацікавлений у використанні такого досвіду та в такій співпраці", – підкреслив він.

      "Ми, як світовий лідер екологічних послуг, були б дуже раді поділитися нашими експертизами з Києвом та працювати разом, щоб імплементувати європейські та світові стандарти цих екологічних послуг для Києва. – Щоб знайти найкращі рішення, що вже доступні та можуть бути розроблені й адаптовані під ситуацію в Києві", – зазначила віце-президент "СЮЕЗ Інтернешнл CAC" Александра Бургуан.

      Віталій Кличко подякував послу Франції в Україні Ізабель Дюмон за зусилля в підтримці України, сприяння співпраці Києва з французьким бізнесом.

      Також мер Києва провів зустріч з делегацією керівників високого рівня французьких компаній-членів Асоціації роботодавців Франції MEDEF International, до складу якої увійшли 15 компаній різних секторів французької економіки, зокрема, інфраструктури, інвестиційного менеджменту, банківського сектору, консалтингу та інші компанії, що зацікавлені в інвестуванні в економіку України та Києва.

      "Наша мета – поспілкуватися з відповідальними за ухвалення рішень, щоб краще зрозуміти ситуацію в країні, можливості для інвестицій та налагодження партнерства, щоб ми напрацювали нові напрямки співробітництва", – зауважив Президент Ради керівників підприємств Франція-Україна в Асоціації MEDEF International Ніколя Жаше.

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      Теги: Новини політики Віталій Кличко Новини Києва Екологія
      Джерело: 24 Канал
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