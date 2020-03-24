Кличко мусить чітко вказати, кого впускати у місто, а кого – ні, – Геращенко

Карантин дозволяє лише перекривати виїзди чи в'їзди в міста чи населені пункти, де є спалах особливо небезпечної інфекції. А після того, як розвезли тести, статистика захворюваності на коронавірус може погіршитись. Тому потрібно визначити групи ризику.

Просто перекрити в'їзд, означає те, що місто не буде виживати. Про це в ефірі 24 каналу говорив радник МВС Антон Геращенко.

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Нещодавно мер Києва зявив, що необхідно ввести більш жорсткі обмеження – це обмеження пересування містом, закриття столиці на в'їзди і виїзди. За словами Геращенка, сотні тисяч людей, приїжджають в столицю і працюють на підприємствах критичної інфраструктури, тому це питання потрібно деталізувати.

Обмеження пересування людей можна вводити тільки за умови надзвичайного або війського стану,

– переконаний Геращенко.

Також він зазанчив, що у групах ризику є, в першу чергу, літні люди, яким більше 60 років. Тому "мер Києва мусить чітко вказати, кого впускати у місто, а кого – ні".

Як контролюють, чи люди дотримуються самоізоляції

Згідно з наказом головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, з 22 березня 2020 року, кожна особа, яка приїжджає на територію України, має особисте зобов’язання, за порушення якого - штраф понад 17 тисяч гривень.

"Особа вказує місце, де проходитиме самоізоляцію. Відсьогодні (24 березня – 24 канал) через поліцію та участкових це питання будуть конролювати по телефону. Також буде вибіркова перевірка. Якщо людини не буде на місці, будуть штрафи", – заявив Геращенко.



Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу