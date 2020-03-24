22:04
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Кличко мусить чітко вказати, кого впускати у місто, а кого – ні, – Геращенко

      - Читать новость на русском
      Антон Геращенко / liga.net

      Карантин дозволяє лише перекривати виїзди чи в'їзди в міста чи населені пункти, де є спалах особливо небезпечної інфекції. А після того, як розвезли тести, статистика захворюваності на коронавірус може погіршитись. Тому потрібно визначити групи ризику.

      Просто перекрити в'їзд, означає те, що місто не буде виживати. Про це в ефірі 24 каналу говорив радник МВС Антон Геращенко.

      Читайте також МОЗ виступає за суворіші заходи карантину: ексклюзивний коментар Ляшка

      Нещодавно мер Києва зявив, що необхідно ввести більш жорсткі обмеження – це обмеження пересування містом, закриття столиці на в'їзди і виїзди. За словами Геращенка, сотні тисяч людей, приїжджають в столицю і працюють на підприємствах критичної інфраструктури, тому це питання потрібно деталізувати.

      Обмеження пересування людей можна вводити тільки за умови надзвичайного або війського стану,
      – переконаний Геращенко.

      Також він зазанчив, що у групах ризику є, в першу чергу, літні люди, яким більше 60 років. Тому "мер Києва мусить чітко вказати, кого впускати у місто, а кого – ні".

      Як контролюють, чи люди дотримуються самоізоляції

      Згідно з наказом головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, з 22 березня 2020 року, кожна особа, яка приїжджає на територію України, має особисте зобов’язання, за порушення якого - штраф понад 17 тисяч гривень.

      "Особа вказує місце, де проходитиме самоізоляцію. Відсьогодні (24 березня – 24 канал) через поліцію та участкових це питання будуть конролювати по телефону. Також буде вибіркова перевірка. Якщо людини не буде на місці, будуть штрафи", – заявив Геращенко.

      Що передбачає НС
      Що передбачає режим надзвичайного стану / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Італії: за добу померли 743 людини
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Надзвичайний стан Надзвичайний стан в Україні 2020 Новини Києва Антон Геращенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Не зупиняйтесь і продовжуйте будувати плани
      Даша Малахова
      сьогодні , 21:26 Карантин проти економіки: скільки витримає світ
      Анатолій Максимов
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 20:35 Як коронавірус переграв Коломойського і Єрмака
      Антон Голобородько
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук