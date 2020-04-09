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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кличко пояснив, чому озвучує вищу статистику заражень коронавірусом

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      Кличко пояснив, чому називає іншу статистику COVID-19, ніж МОЗ / Пресслужба КМДА

      Керівництво КМДА отримує дані про нові підтверджені випадки зараження коронавірусом пізно ввечері. Натомість міністерство охорони здоров’я – наступного дня вранці.

      Саме тому дані по захворюваності можуть відрізнятися, пояснив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

      Знайте більше У Києво-Печерській лаврі за день виявили 26 хворих на коронавірус

      Кличко пояснив, у столичної влади і МОЗ різний алгоритм підрахунку та подачі інформації.

      Ми отримуємо дані від державної установи міський лабораторний центр МОЗ України оперативно пізно ввечері. Одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надали у установу, і після обробки таких даних,
      – сказав він.

      Натомість Міністерство охорони здоров’я, за словами Кличка, швидше за все, додає отримані вже вранці дані у статистику наступного дня.

      Зазначимо, станом на ранок 9 квітня у Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 41 людину. Загалом у столиці України зафіксовано вже 335 випадки зараження COVID-19. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни. Загалом в Україні підтвердили вже 1892 випадки. 

      Коронавірус Симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Віталій Кличко Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Новини Києва Новини України Новини політики
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