Кличко пояснив, чому озвучує вищу статистику заражень коронавірусом
Керівництво КМДА отримує дані про нові підтверджені випадки зараження коронавірусом пізно ввечері. Натомість міністерство охорони здоров’я – наступного дня вранці.
Саме тому дані по захворюваності можуть відрізнятися, пояснив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.
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Кличко пояснив, у столичної влади і МОЗ різний алгоритм підрахунку та подачі інформації.
Ми отримуємо дані від державної установи міський лабораторний центр МОЗ України оперативно пізно ввечері. Одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надали у установу, і після обробки таких даних,
– сказав він.
Натомість Міністерство охорони здоров’я, за словами Кличка, швидше за все, додає отримані вже вранці дані у статистику наступного дня.
Зазначимо, станом на ранок 9 квітня у Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 41 людину. Загалом у столиці України зафіксовано вже 335 випадки зараження COVID-19. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни. Загалом в Україні підтвердили вже 1892 випадки.
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