Кличко пояснив, чому суттєво збільшив витрати на Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко розпорядився перезатвердити проєкт реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 мільярда гривень кошторисною вартістю робіт. Ці гроші витратять на додаткові роботи, пов'язані з прилеглою до мосту територією.

Розпорядженням Кличка затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана (коригування) у цінах станом на 13 серпня 2019 року, повідомляє видання "Наші гроші"

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На що саме витратять додаткові гроші?

Загальний кошторис становить 1 мільярд 50 мільйонів гривень, з яких 716 мільйонів виділено на будівельні роботи, а решту – на устаткування та інші витрати.

Вартість будівництва мосту та сама. Але є багато робіт, які належать до реконструкції мосту. Ми не розраховували, що нам доведеться переносити колектор, тепломережу, що розташована біля мосту. Це велика вартість,

– сказав Кличко 9 жовтня в ефірі "Радіо НВ".

Проектна документація робиться на міст. А щодо вартості додаткових робіт, які пов’язані з прилеглою територією, то прорахувати її неможливо, запевнив голова столиці.

"Зараз дуже багато експертів кажуть: "Знову підвищили розрахунки, знову гроші вкрадуть". Я звертаюся до цих людей. Якщо ви є фахівцями і можете сказати, скільки коштує будівництво, будь ласка. Але ті люди взагалі не мають такого досвіду", – додав мер Києва.

Дивіться фото і відео з перебігу ремонту Шулявського мосту

Скільки робіт вже виконано?

У розпорядженні Кличка також вказано, що станом на 1 серпня вже було виконано роботи по реконструкції на 60 мільйонів гривень. Це приблизно 10% від вартості підряду на реконструкцію 598,49 мільйона гривень, який у 2018 році отримало ТОВ "Пiвнічно-український будівельний альянс" з групи екснардепа Максима Микитася.

За тим контрактом станом на вересень 2019 року було перераховано передплату у розмірі 99,5%. Після чого будівництво мосту повністю припинилось, а Микитась заявив про вихід із будівельного бізнесу.

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Коли відкриють оновлений Шулявський міст?

Шулявський міст – одна з найбільших транспортних розв'язок Києва – закритий вже півроку. Останніми тижнями мешканці столиці не бачили на будівництві жодного робочого, а забудовник і взагалі зник.

Ще в червні 2019 року Кличко заявляв, що робиться все для того, щоб вже у вересні конструкція мосту стояла, а відкрити міст планують до грудня.