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      Кличко пояснив, чому суттєво збільшив витрати на Шулявський міст

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      Віталій Кличко прокоментував збільшення витрат на Шулявський міст
      Віталій Кличко прокоментував збільшення витрат на Шулявський міст / Getty Images

      Мер Києва Віталій Кличко розпорядився перезатвердити проєкт реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 мільярда гривень кошторисною вартістю робіт. Ці гроші витратять на додаткові роботи, пов'язані з прилеглою до мосту територією.

      Розпорядженням Кличка затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана (коригування) у цінах станом на 13 серпня 2019 року, повідомляє видання "Наші гроші"

      Читайте також: Коли добудують Шулявський міст

      На що саме витратять додаткові гроші?

      Загальний кошторис становить 1 мільярд 50 мільйонів гривень, з яких 716 мільйонів виділено на будівельні роботи, а решту – на устаткування та інші витрати.

      Вартість будівництва мосту та сама. Але є багато робіт, які належать до реконструкції мосту. Ми не розраховували, що нам доведеться переносити колектор, тепломережу, що розташована біля мосту. Це велика вартість,
      – сказав Кличко 9 жовтня в ефірі "Радіо НВ".

      Проектна документація робиться на міст. А щодо вартості додаткових робіт, які пов’язані з прилеглою територією, то прорахувати її неможливо, запевнив голова столиці.

      "Зараз дуже багато експертів кажуть: "Знову підвищили розрахунки, знову гроші вкрадуть". Я звертаюся до цих людей. Якщо ви є фахівцями і можете сказати, скільки коштує будівництво, будь ласка. Але ті люди взагалі не мають такого досвіду", – додав мер Києва.

      Дивіться фото і відео з перебігу ремонту Шулявського мосту

      Скільки робіт вже виконано?

      У розпорядженні Кличка також вказано, що станом на 1 серпня вже було виконано роботи по реконструкції на 60 мільйонів гривень. Це приблизно 10% від вартості підряду на реконструкцію 598,49 мільйона гривень, який у 2018 році отримало ТОВ "Пiвнічно-український будівельний альянс" з групи екснардепа Максима Микитася.

      За тим контрактом станом на вересень 2019 року було перераховано передплату у розмірі 99,5%. Після чого будівництво мосту повністю припинилось, а Микитась заявив про вихід із будівельного бізнесу.

      Дивіться останні фото з реконструкції Шулявського мосту:

      Коли відкриють оновлений Шулявський міст?

      Шулявський міст – одна з найбільших транспортних розв'язок Києва – закритий вже півроку. Останніми тижнями мешканці столиці не бачили на будівництві жодного робочого, а забудовник і взагалі зник.

      Ще в червні 2019 року Кличко заявляв, що робиться все для того, щоб вже у вересні конструкція мосту стояла, а відкрити міст планують до грудня.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко Новини нерухомості Шулявський міст Гроші Новини нерухомості України
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